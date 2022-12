Ya pasaron seis meses desde que All Elite Wrestling y New Japan Pro-Wrestling colisionaran en AEWxNJPW: Forbidden Door, entregando a los fanáticos todo un espectáculo luchístico que fue un éxito tanto en cuanto a calidad como económicamente. Y ahora vemos cómo lo recuerda, al menos algunos pasajes, uno de sus principales organizadores, Tony Khan. Leemos a continuación sus comentarios en Grapsody.

► Tony Khan analiza Forbidden Door

«El espectáculo fue increíble, no cambiaría nada. Fue genial, desearía que hubiéramos podido hacer algunas de las cosas que no habíamos hecho, pero el espectáculo terminó perfecto y qué gran evento para AEW. Es el debut más exitoso de cualquier franquicia de AEW en todas las formas imaginables.

«Todos los cambios en Forbidden Door fueron desafiantes, pero mantener la calma y realmente asegurarnos de que tuviéramos un gran cartel y trabajar con New Japan, no creo que hayan tenido la misma experiencia en términos de producir películas estadounidenses y lo que tienes que hacer en términos de atraer gente al programa. No oculté que había un punto de: ‘Necesitamos traer a los muchachos aquí y ponerlos en la televisión y comenzar a construir los combates’. Es un desafío porque no puedo imaginar lo difícil que sería para mí construir un pay-per-view en otro país mientras trato de llevar a cabo mi promoción aquí. Para ellos, fue muy difícil, pero fueron geniales al respecto. Cuando vinimos con Tanahashi y Will Ospreay, hicieron grandes cosas para nosotros en el programa y grandes números. Eso demuestra el tipo de poder estelar que tienen, y creo que sus principales estrellas realmente son impulsores de agujas, y han sido genial para nosotros.

Khan recuerda también que CM Punk se lesionó anes del evento pay-per-view:

«Ese fue un desafío, darme cuenta de que CM Punk se había roto el pie porque teníamos planes para CM Punk y FTR como trío y planes para ir a Forbidden Door, había muchas cosas allí. Mucho de la construcción alrededor Tanahashi y alrededor de FTR con United Empire y Aussie Open y la participación de Will Ospreay y cómo eso condujo a Orange Cassidy y Best Friends. Todo el mapa se dibujó de manera diferente y fue realmente genial, simplemente no sucedió de la manera en que yo pensé que podría haberlo hecho si la gente no hubiera resultado lesionada. No hay nada que puedas hacer al respecto».

¿Os gustó AEWxNJPW: Forbidden Door?