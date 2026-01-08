Tony Khan no aclara la situación de Chris Jericho en AEW

Tras permanecer en AEW desde sus inicios en el 2019, Chris Jericho donde además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, los rumores de su salida de allí cobraron fuerza durante los últimos meses del 2025, e incluso no había aparecido en la programación desde el pasado mes de abril, generándose un eventual regreso a la WWE, y el propio Adam Pearce había generado la expectativa cuando en la previa del último episodio de WWE RAW habló de «derribar los muros» (siendo esta una de las frases asociadas al veterano luchador). Sin embargo, el veterano luchador no apareció y nunca estuvo en planes de que su regreso a la WWE se diera este lunes.

► Tony Khan solo tiene gratitud hacia Chris Jericho

Con los fans de la WWE aún conmocionados por el no regreso de Chris Jericho a la WWE en el reciente Monday Night RAW, Tony Khan finalmente ha hablado sobre el estatus de Chris Jericho en AEW, luego de que Adrian Hernandez le preguntara directamente en una entrevista sobre la situación del ex Campeón Mundial AEW, haciéndole notar que el luchador aún estaba listado como parte del elenco de su empresa, según el sitio oficial.

«Revisé la página web de AEW antes de que comenzara esta entrevista y veo que Chris Jericho todavía figura en el roster. ¿Tienes alguna información que puedas compartir sobre su situación actual en AEW?»

Tony Khan respondió mostrando solo respeto y aprecio por el papel de Jericho en la construcción de AEW desde el primer día y dejó claro lo crucial que ha sido Le Champion para AEW. Khan se centró en la importancia que Jericho sigue teniendo para la compañía, incluso si no ha aparecido en televisión desde abril de 2025; sin embargo, no aclaró su situación contractual, aunque sí dejó en claro que su deseo es que siga en su empresa.

“Bueno, antes que nada, me siento muy agradecido cada vez que hablo de las personas que han estado aquí desde el principio y pienso en ese primer show en Las Vegas. Nada de esto sería posible sin Chris Jericho, quien ha sido fundamental en AEW desde el principio.

«Quiero mucho a Chris, y diría que Chris siempre ha sido una parte importante de AEW. Esta promoción llegó para quedarse, y Chris Jericho es una parte fundamental de nuestra historia. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, y Chris es una parte fundamental de ello”.