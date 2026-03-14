Tony Khan niega que ROH tenga acuerdo televisivo a la vista

Algunos asociaron demasiado pronto «estudio televisivo = acuerdo televisivo». Como ya comentamos, ROH tuvo sus más recientes grabaciones el pasado 1 de marzo, desde los WJCT Studios de Jacksonville (Florida, EEUU), y aunque la empresa no hizo aclaración alguna, surgieron rumores de que establecería allí su sede de cara a una inminente nueva era en la pequeña pantalla.

Pero ayer, durante la conferencia de prensa previa a AEW Revolution 2026, Tony Khan volvió a repetir el mismo discurso de los últimos cuatro años.

«Estamos construyendo una gran audiencia y tenemos unos muy buenos beneficios que provienen de emitir ROH en Watch ROH. He estado buscando acuerdos con medios que sean razonables. Habrá multitud de fantásticas oportunidades con todos los vibrantes cambios que se están dando en el panorama de los medios. Estoy esperando la oportunidad adecuada e intento construir ROH mientras construimos AEW. Creo que esto va bien. Tenemos unos grandes beneficios ahora mismo provenientes de Watch ROH».

► Estudio sin televisión

Que el episodio de ROH emitido anoche vía YouTube no se filmase en los WJCT Studios no implica que la casa del honor deje este escenario, pues supuso una edición especial a modo de extra con puntos grabados desde distintas localizaciones a los que la empresa quiso dar salida. Mientras, esas grabaciones del 1 de marzo sobre Jacksonville dieron más de sí, y su contenido se emitirá presumiblemente los dos jueves restantes de marzo. Es de suponer que, según expuso Khan, ROH efectúe sus siguientes en el mismo escenario el día 22 del presente mes.

Paso a recordarles todo lo que dio de sí ROH esta semana.