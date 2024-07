Tony Khan niega que AEW planee hacer un megaevento en USA

De entre todas las grandes empresas luchísticas estadounidenses, únicamente WWE mantiene unas grandes ventas de boletos de manera local. El resto tiene en suelo foráneo su mejor mercado, como puede comprobarse esta semana con Slammiversary de TNA, a celebrarse desde el Verdun Auditorium de Montreal (Quebec, Canadá).

E incluso fuera, AEW acusa su dificultad para llenar recintos. Surgen dudas sobre que pueda llenar el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra) este próximo 25 de agosto , pues a un mes vista hasta la fecha de All In, sólo ha despachado 40 mil boletos.

Por ello, inicialmente no hicimos mucho caso a la publicación hecha por Fightful ayer, en la que el medio que comanda Sean Ross Sapp reveló presuntas intenciones de AEW de realizar un megashow en el estado de Texas, concretamente en el área de Dallas/Arlington, con algún gran estadio como escenario.

Pero dicho reporte de Fightful ha tenido poco recorrido. Hoy, bajo entrevista publicada por Comicbook.com, Tony Khan desmiente cualquier plan de producir un megashow de estadio en USA (más allá de Grand Slam el próximo 25 de septiembre, si bien el Arthur Ashe no puede considerarse un gran estadio, con alrededor de 20 mil localidades).

«No es algo que pensemos hacer de cara a un futuro próximo. Pero es una idea apasionante y es algo que creo podríamos hacer y que sería muy interesante. No puedo hablar de la exactitud de publicaciones o del futuro próximo, pero hemos hecho grandes shows en Texas en los últimos años. Nunca hemos hecho un evento de pago por visión en Texas. Hemos hecho muchos eventos de pago por visión de Ring of Honor allí. Muchos de los más grandes episodios televisivos de AEW han sido en Texas, pero nunca un evento de pago por visión, y Dios sabe que hay mucha demanda. Creo que sería algo fascinante de intentar».