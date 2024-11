Tony Khan, NFL y el contrato de Darby Allin con AEW

En los contratos de los jugadores de la NFL existe una cláusula relacionada con lesiones que incluyen disposiciones sobre lo que sucede si un jugador sufre una lesión durante la temporada o el período de su contrato. Estas cláusulas pueden variar según el tipo de contrato y las negociaciones individuales, pero existen ciertos aspectos comunes: garantías de salario por lesión, cláusula de rescisión por lesión, cláusula de protección por lesión…

Mientras hablaba recientemente con Levack and Goz, le preguntaron al presidente de los Jacksonville Jaguars de la misma National Football League, Tony Khan, si en AEW tienen un acuerdo parecido con Darby Allin atendiendo a la cantidad de riesgos que el luchador toma:

«No, no lo he hecho. Esa es una de las cosas que hace a Darby tan único y especial. Él siempre está a la vanguardia y siempre en la punta de lanza. Quiere probar cosas nuevas. Es ese tomar riesgos, esa energía, esas cosas lo hacen tan único y atractivo para los fans de la lucha libre. A mí me gusta aprovechar eso. Él toma grandes riesgos, pero son los riesgos que toma en el ring como luchador los que son aún más peligrosos que cuando escala el Monte Everest o hace algunos de los trucos de moto más locos que jamás verás. El tipo es un verdadero mago en el ring y es uno de los grandes luchadores y tomadores de riesgos en el mundo en este momento».

Hablando de NFL, los Jaguars acaban de perder por un marcador de 7-12 ante los Minnesota Vikings. En la actual temporada cuentan con un récord de 2-8. Es el peor ahora mismo en toda la liga y son los últimos en la división AFC Sur. Por cierto, los Chicago Bears de Seth Rollins también van mal y el luchador de WWE odia el football.

