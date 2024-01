Tony Khan: «¡Verán mucho de Daniel García en 2024!»

«Quiero decir, el campeón es la persona que carga con la empresa. Son los que están en cada cartel, en cada evento de pago por visión, en cada programa de televisión, ganan más dinero. Significaría mucho para mí. Este es un año de contrato para mí. Así que estoy haciendo todo lo posible para solidificar mi próximo contrato, para determinar dónde terminaré. Así que siento que ganar el título sería lo más grande del mundo para el lugar en el que estoy ahora. Sería increíble». Esto decía Daniel García unos meses atrás.

2024 es el último año de su contrato con AEW y quiere ser merecedor una renovación. Cualquiera diría que ya lo ha hecho. 2023 fue fantástico para el joven luchador. Más allá de su no tan buen papel en el Continental Classic, no solo continuó evidenciando su tremendo talento in-ring sino que demostró que tiene carisma, que también puede ser un artista deportivo, e incluso se ganó a toda la fanaticada por el camino. Pero en el nuevo año quiere más. Si lo conseguirá o no… De momento, Tony Khan está dispuesto a dárselo.

Una vez terminado el programa de Dynamite de esta noche, en el que Daniel García fue derrotado por Swerve Strickland en el combate estelar, el presidente de la empresa salió al escenario para adelantar al público presente que en 2024 van a ver mucho del luchador.

“You’re gonna see a lot of this man in 2024”~Tony Khan talking about @GarciaWrestling pic.twitter.com/vsFwn5HMNN

