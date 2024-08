«The Flower Of Evil» CIMA y The STRONGHEARTS (El Lindaman y T-Hawk) probaron las mieles de AEW en sus inicios en 2019 y 2020 pero en cuatro años no regresaron. En la actualidad, los tres luchan principalmente en GLEAT y no se espera que lo hagan en un futuro cercano. No obstante, el presidente de la compañía, Tony Khan está abierto a que suceda. El combate más destacado que tuvieron en la casa Élite fue cuando se unieron contra SCU (Christopher Daniels, Frankie Kazarian y Scorpio Sky) en Double or Nothing.

► ¿CIMA y The STRONGHEARTS de regreso en AEW?

«En algún momento, me encantaría traer de vuelta a CIMA y a STRONGHEARTS. T-Hawk y Lindaman hicieron un trabajo excelente. Me alegra saber que hay interés en ver a STRONGHEARTS de nuevo en AEW, y no me opondría en absoluto a eso. Creo que sería genial. Me encantaría ver una colaboración entre STRONGHEARTS y Dark Order, porque créeme, no hemos cerrado ese capítulo. Al igual que con el misterio de qué ocurrió cuando Shaquille O’Neal salió de la ambulancia, el asunto sigue abierto. Es una gran pregunta, pero esa historia aún no ha terminado. Nunca se sabe. Más pronto que tarde, espero poder darte una respuesta.»

¿Te gustaría volver a ver a CIMA, T-Hawk y El Lindaman en AEW?

