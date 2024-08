Tony Khan: «Me encantó hablar con Shane McMahon»

Anteriormente, el ex ejecutivo de la WWE Shane McMahon hablaba así de su sonada reunión con el presidente de AEW, Tony Khan: «Tony y yo fuimos conectados a través de un amigo en común y tuvimos una gran reunión. Hablamos de muchas cosas, pero principalmente sobre nuestro amor compartido por el negocio y las recompensas y desafíos de trabajar con la familia. Lo felicité por el quinto aniversario de AEW y espero ver cómo evoluciona el negocio en el futuro».

Embed from Getty Images

► Tony Khan y Shane McMahon

Más recientemente, fue Khan quien expresó sus sensaciones tras el encuentro con McMahon en Sedano & Kap:

«Por lo que entiendo, él no está trabajando con WWE en este momento, y tuve una visita realmente agradable con él. Escuché de muchas personas que estaba interesado en conversar, y eso se convirtió en una gran historia mediática, al punto de que me hicieron varias preguntas al respecto, y yo las respondí, igual que ahora. Nunca nos habíamos visto, pero había mucho entusiasmo en torno a nuestra conversación. Pensé que sería valioso hablar con él, y tengo mucho respeto por él. Aunque no lo conocía personalmente, parecía ser una persona muy agradable. Me senté a conversar con él y fue fantástico.

Embed from Getty Images

«Disfruté mucho nuestra charla. Es muy inteligente en cuanto a la lucha libre y me pareció un gran tipo. Tenemos muchos amigos en común y ambos estábamos en Dallas. Un amigo común, que es una figura importante en la lucha libre, nos puso en contacto y nos agregó a un chat grupal. La conversación fue muy agradable y disfruté mucho de la visita. Había mucho interés en eso. En medio de nuestra charla en una sala de conferencias en el aeropuerto, alguien entró y tomó una foto. Creo que está bien. Disfruté de la conversación y no hay nada de malo en que dos personas se reúnan y hablen sobre lucha libre. Eso es parte de lo que hace que la lucha libre sea tan genial. Hay mucho de qué hablar, y todos somos fans al final del día.

«Es algo importante. Es emocionante. Fue agradable hablar con él. No sé qué vendrá a continuación, pero es un momento emocionante en AEW.»

Embed from Getty Images