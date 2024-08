Tony Khan: «Mark Briscoe es ideal para AEW y ROH»

El presidente de AEW y ROH, Tony Khan, y el «Dem Boy» Mark Briscoe, Campeón Mundial de Ring Of Honor, analizan su posición actual en las dos compañías. Lo hacen, o lo hicieron, mejor dicho, durante el ROH Death Before Dishonor Media Scrum realizado después del PPV donde el veterano defendió con éxito el título ante «The Messiah Of The Backbreaker» Roderick Strong.

Mark Briscoe (@SussexCoChicken) risked the #ROH World Title in a battle with @roderickstrong from the Undisputed Kingdom! Watch #ROHDBD on demand exclusively on #HonorClub! Sign up today at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/P5Os8lM7ul — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) July 30, 2024

► Mark Briscoe en AEW y ROH

«TBS tiene alrededor de cincuenta años de historia y TNT tiene unos treinta años. ¿Encaja Mark Briscoe en esas tradiciones? Como un guante. Es fantástico tener a Mark Briscoe en TBS y TNT, y en ROH. ¿Encaja Mark Briscoe en ROH como campeón mundial? Como un guante», comenta el presidente.

The #ROH World Champion Mark Briscoe has arrived to even the odds for #TeamAEW! Watch #AEWDynamite Blood & Guts LIVE on TBS!@SussexCoChicken pic.twitter.com/aXA4yntuMO — All Elite Wrestling (@AEW) July 25, 2024

En la misma conferencia de prensa habló sobre ello el propio campeón:

«Es realmente genial. Es una de esas cosas que, cuando era niño y veía lucha libre en la televisión, era lo que siempre quise hacer. Debido a las circunstancias que surgieron, por más buenos que mi hermano y yo siempre supimos que éramos, esa oportunidad simplemente no estaba disponible. Ahora que se ha convertido en una realidad, gracias a mi gran amigo Tony Khan, realmente estoy viviendo el sueño. Lo tomo día a día, no doy nada por sentado, trato de mantenerme humilde y sé que una de las principales lecciones que he aprendido en los últimos años es que todo puede desaparecer en un instante, así que estoy disfrutando al máximo el momento. Es genial, es increíble», dijo el luchador.

¿Cómo valoras el presente de Mark Briscoe en AEW y ROH?

This Wednesday, 7/31

Greenville, SC

Wednesday Night #AEWDynamite

On TBS at 8pm ET/7pm CT!@SussexCoChicken @orangecassidy Ishii vs @Taurusoriginal @roderickstrong @rushtoroblanco The Conglomeration’s rivals Roddy + Rush bring in a new ally Beast Mortos to fight this Wednesday! pic.twitter.com/4MRvudK8PQ — Tony Khan (@TonyKhan) July 29, 2024