Tony Khan: “Luchadores de AEW han sido contactados por WWE”

Cuando Vince McMahon renunció a WWE en julio del año pasado, y Stephanie McMahon fue declarada Presidenta de la Junta Directiva y Codirectora Ejecutiva, así como también su esposo Triple H fue designado como Director Creativo de Contenido, se reportó a los pocos días de que asumieran su cargo, que varios luchadores de AEW estaban siendo tentados para regresar a WWE.

En su momento, Tony Khan se enojó e hizo que el equipo legal de AEW le enviara una carta tanto a Nick Khan como a McMahon en donde les recordaban que lo que estaba haciendo se llamaba manipulación contractual y estaba castigado como delito a nivel penal y a nivel civil en Estados Unidos. Les pidieron que dejaran de hacer estas actividades de acercarse a luchadores bajo contrato con AEW.

► Tony Khan y las dificultades para AEW por la probable manipulación contractual de WWE

Dicha carta sirvió y los intentos de WWE por hacer que luchadores abandonaran AEW para regresar a sus filas, se detuvieron. Recientemente, Khan fue entrevistado para el podcast The Dan Le Batard Show with Stugotz, y allí habló acerca de esta situación:

“Realmente, no puedo comentar cuáles son sus luchas internas en WWE, ni los conflictos internos que hay allí, porque no trabajo allí y no estoy allí. Solamente puedo hablar de los desafíos que hemos tenido en AEW.

“Y puedo decir que muchos luchadores se han acercado a mí y me han dicho que, alegadamente, WWE se contactó con ellos para intentar manipular sus contratos y pedirles que rompieran sus acuerdos con AEW.

“Personal y específicamente, no puedo confirmar eso. Solamente puedo decirte lo que los luchadores que se han acercado a mí me han dicho. Pero, varios luchadores y otros trabajadores de AEW, me lo informaron.

“Fue muy perturbador, y tuve que salir y trabajar de hacer buenos shows a pesar de esta supuesta manipulación, y cosas como esas. Pero, francamente, no creo que nos haya detenido, porque la calidad del producto y la calidad de los shows están en su punto más alto en este momento”.