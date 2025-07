Tony Khan: «Los fanáticos me influyen mucho»

Una parte de la comunidad de lucha libre siempre ha criticado a Tony Khan por dejarse llevar por la opinión de los fans para programar All Elite Wrestling.

Pero el fundador y presidente de la empresa nunca ha sido tímido –tampoco en su reciente entrevista con TMZ Sports– a la hora de explicar que efectivamente toma en consideración lo que piensa el público:

