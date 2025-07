El dueño y Presidente de AEW y ROH, Tony Khan, ha sorprendido al recordar uno de los peores momentos en su historia como programador de luchas. La traición de parte de la entonces empresa mexicana de lucha libre, AAA. Así lo reveló en una reciente entrevista con el video podcast Q101.

Y es que, recordemos, el miércoles 28 de diciembre de 2022, durante el PPV de AAA denominado AAA Gira Aniversario XXX – Noche de Campeones, se realizó una lucha bastante interesante, en donde Cash Wheeler y Dax Harwood, representando a AEW, perdieron el Campeonato Mundial de Parejas AAA ante Los Hermanos Lee, Dragon Lee y Dralístico.

► Tony Khan recuerda la traición de AAA a AEW y cómo empezó a sospechar de la compra de WWE

Sin embargo, lo realmente interesante vino justo después, pues Dragon Lee anunció al público que había firmado contrato con WWE y se iba pronto. WWE publicó el video en todas sus redes sociales y se hizo viral, no solo por la noticia, sino porque Dragon Lee tenía el Campeonato Mundial de Parejas AAA que todavía tenían las placas representativas de FTR, por lo que todos lo vieron como una victoria de un luchador ya bajo contrato de WWE ante dos luchadores con contrato con AEW.

En esta reciente entrevista, Khan explicó que las cosas se hicieron de forma muy polémica ese día, pues, originalmente, Rush iba a luchar, y no Dragon Lee. Pero, analizó y supo que esa «movida traicionera» de AAA, era porque había algo cocinándose con WWE, que resultó ser la compra de la empresa mexicana por parte de TKO. Estas fueron sus palabras cuando le preguntaron qué opina de la compra de AAA por parte de WWE/TKO y su relación con el CMLL:

https://twitter.com/brucercap/status/1945531794201174340

«Es genial, realmente es algo grandioso. Empezamos a trabajar con CMLL en 2023, y las cosas han mejorado muchísimo para nosotros. Tengo una relación excelente con Salvador, y francamente, eso no me sorprende. De hecho, lo venía esperando desde la forma en que se anunció la firma de Dragon Lee el 30 de diciembre de 2022.

«Desde entonces pensé: ‘Ok, creo que es muy probable que esto se encamine así’, porque eso sí fue una gran sorpresa para mí. No fue como que, sabes, FTR estaban allí y vieron las cámaras de WWE y dijeron: ‘Ok, aquí pasa algo’. En realidad, yo no había aprobado eso.

«Bueno, lo que sí habíamos acordado era que FTR irían a luchar contra Rush y Dralístico, y luego, durante el día, algo pasó y Dragon Lee terminó involucrado. Yo estaba en Denver haciendo un show ese día, recuerdo que estaba con Samoa Joe, Samoa Joe tenía una lucha esa noche. Era el 30 de diciembre de 2022, hablé con FTR y me dijeron: ‘Está pasando algo raro aquí’.

«Y justo después de que terminó AEW Dynamite, esa lucha terminó en México y anunciaron que Dragon Lee firmaba con WWE y aún tenía el nombre de FTR en el campeonato. Así que me cruzaron, me traicionaron, y eso es algo que hoy en día jamás pasaría. Esas cosas ya no suceden.

¡Mucho éxito para @dragonlee95 en su nueva aventura en @WWE! Seguiremos muy de cerca todos sus pasos 👏#NocheDeCampeonesAAA pic.twitter.com/ECQt1EPNJi — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) December 29, 2022

«Salvador Lutteroth Lomelí y yo somos como hermanos. Tengo una relación muy cercana con él. No creo que él me traicionaría de esa forma, y yo jamás lo traicionaría a él. Si quisiéramos hacer algo en un show, lo hablaríamos entre nosotros. No estaríamos haciendo sustituciones, ni cambiando cosas a último minuto, ni cambiando de bando en pleno evento».