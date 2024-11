Tony Khan: «La relación AEW-CMLL es muy beneficiosa»

El próximo 13 de diciembre, la Arena México vivirá un evento especial dentro de la relación entre CMLL y AEW cuando luchadores de ambas empresas se enfrenten. Hasta el momento, se han anunciado combates como: Hechicero vs Claudio Castagnoli, Volador Jr. vs PAC, Tessa Blanchard o La Catalina vs Toni Storm y Red Velvet. Un escenario el señalado donde también Tony Khan pretende realizar un show All Elite en el futuro.

El mismo presidente de «Where The Best Wrestle» además hablaba recientemente en WGN Radio acerca del nexo que han forjado con el Consejo Mundial de Lucha Libre y resaltaba la participación que tanto Místico como Máscara Dorada –este compartía recientemente su deseo de enfrentar a Bryan Danielson y Jon Moxley– tendrán en el próximo episodio de Dynamite:

«Definitivamente va a continuar. Este miércoles aquí en Chicago será el debut de Mistico en AEW en Chicago. Es la primera vez que traemos a Mistico a Chicago con AEW, y eso es enorme, porque es una de las mayores estrellas de la Lucha Libre de todos los tiempos. Tener a Mistico y a Mascara Dorada, dos de las principales estrellas del CMLL, aquí esta semana es un gran acontecimiento para la noche del miércoles. Nuevamente, tendremos fanáticos viniendo de todo Chicago, de todo Illinois y de las áreas circundantes para ver AEW, y sé que mucha gente estará emocionada de ver a Mistico y Mascara Dorada aquí. CMLL ha sido un gran socio para nosotros, y también hemos estado enviando a nuestras estrellas a México, lo cual ha sido excelente para ellos. Ha sido una colaboración muy beneficiosa para ambas partes.»

¿Qué más sorpresas te gustaría que tuvieran reservadas AEW y CMLL para 2025 después de un gran 2024 colaborando juntas?

#AEWDynamite TONIGHT

Reading, PA

LIVE at 8pm ET/7pm CT on@TBSNetwork

The Stars of @CMLL_OFICIAL come to #AEW!@_ReyHechicero & #MascaraDorada & #AtlantisJr will be in Reading, PA TONIGHT!

&@caristicomx returns along w/ Mascara Dorada in Chicago 11/27! pic.twitter.com/3WOVoA2gL1

— All Elite Wrestling (@AEW) November 20, 2024