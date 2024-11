Tony Khan: «La mayoría de luchadores negros top están en AEW»

Para una persona que considera que la palabra «raza» y su uso cuando se habla de personas es una estupidez es complicado encarrilar el tema que nos ocupa pero vamos a ello. AEW cuenta con uno de los mejores elencos de toda la lucha libre y eso es debido en parte a luchadores como Swerve Strickland, el primer Campeón Mundial negro de la historia de la empresa, Mercedes Moné, la actual Campeona TBS, el recientemente firmado Bobby Lashley, o a los presentes Campeones en Parejas, Private Party.

► Donde los mejores luchan

Ya sabemos de qué estamos hablando y con ello continuamos haciéndonos eco de las recientes declaraciones al respecto de Tony Khan en CHGO Sports mostrándose orgulloso de que la compañía que presidente cuente con estos luchadores y otros también de renombre entre los más destacados del planeta:

“Creo que acabas de decirlo. Soy consciente de ello, pero también creo que esos son algunos de los mejores luchadores en AEW que acabas de mencionar. Así que somos muy afortunados de tener a esas grandes estrellas. Hemos tenido la suerte de poder desarrollar grandes talentos y también de contar con muchos agentes libres destacados, hasta el punto en que creo que muchos de los mejores luchadores, algunos de los mejores luchadores negros del mundo, están en AEW, y realmente pienso que la mayoría de los mejores luchadores negros del mundo ahora están en AEW. Pero creo que eso es algo consciente, aunque también creo que es genial”.

Los cuatro mencionados estarán luchando este próximo sábado 23 de noviembre en Full Gear. Strickland y Lashley disputarán un mano a mano mientras que Moné expondrá el título ante Kris Statlander y Private Party hacen lo propio en un combate a cuatro bandas que involucra a The Outrunners, The Acclaimed y Kings of the Black Throne.

