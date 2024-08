El presidente de AEW, Tony Khan, celebra la historia de la Campeona Mundial «Timeless» Toni Storm y «The Glamour» Mariah May camino a su lucha en All In 2024. Durante el episodio de Dynamite del 7 de agosto, la retadora al título y ganadora de la Owen Cup Foundation Cup venció a Viva Van y posteriormente protagonizó una pelea con la monarca que tuvo que ser detenida por la seguridad de la casa Élite.

«Un buen ejemplo de alguien que llegó a AEW y hizo algo muy diferente, manteniendo el mismo nombre, es Mariah May. Mariah llegó con una presentación completamente nueva, y eso es algo en lo que realmente creí desde el principio cuando formamos la visión de ‘Timeless’ Toni Storm. Pensé que Mariah sería la persona perfecta para presentar a alguien nuevo. Ella es, por supuesto, muy conocida y establecida en el mundo de la lucha libre profesional, una de las principales jóvenes talentos, Mariah May.

«Creo que fue genial traerla como un nuevo personaje porque claramente está llevando a algo importante, había un gran desenlace en camino. Hay momentos en los que realmente se construye algo, y creo que lo que hemos estado haciendo con Toni y Mariah recientemente en la televisión de AEW es probablemente uno de los mejores trabajos que hemos hecho. Es realmente emocionante. Todo culminará en este gran combate, ‘Timeless’ Toni Storm contra Mariah May en el Estadio Wembley.

«Han habido grandes historias que hemos contado, y ahora estamos contando historias realmente excelentes. Mencioné a ‘Timeless’ Toni Storm y Mariah May. Ambas han llegado durante este tiempo, y lo que estamos haciendo con ellas es uno de los mejores relatos y uno de los trabajos más emocionantes que hemos hecho en AEW«.

