Tony Khan: «Konosuke Takeshita, por Kenny Omega»

Kenny Omega es un genio. Lo dice Tony Khan. Y cualquiera que lo conozca. Por ejemplo: sin él, quizá Konosuke Takeshita no estaría conquistando AEW.
► Konosuke Takeshita en AEW, gracias a Kenny Omega
El fundador y presidente de la compañía Élite lo explica durante una reciente entrevista en el pódcast Busted Open:
“Con (Konosuke) Takeshita fue Kenny Omega quien primero vino a mí y me dijo: ‘Realmente creo en Takeshita, y si le das una oportunidad aquí, creo que te va a gustar mucho’. Y vaya que Kenny tenía razón.
Kenny es un genio de la lucha libre, y justo estaba hablando con él sobre esto la otra noche, porque Kenny y yo volamos juntos de regreso a Florida después de WrestleDream, y durante el vuelo le dije que estaba muy agradecido con él, porque cuando trajo a ese chico aquí, realmente vio algo especial.
Se podía notar desde que Takeshita llegó por primera vez: parecía un gran atleta. A veces comparo a Takeshita con Barry Windham. Cuando lo vi por primera vez, vi a este chico alto que se movía por el ring con una facilidad increíble, se deslizaba, todo lo que hacía era tan preciso… No podía definir exactamente qué era, pero después de ver algunas de sus luchas dije: ‘Barry Windham’.
Y siento que la manera en que ha mejorado constantemente, volviéndose cada vez mejor, me recuerda mucho a aquel joven Barry Windham encontrando su propio estilo. Estoy realmente emocionado, porque creo que Takeshita ha tenido un gran mentor, y aquí en AEW creemos mucho en él, y ha sabido aprovechar cada oportunidad que se le ha dado.”