AEW no se encuentra en el mejor de sus momentos. Ya sea por controversias (CM Punk, Kenny Omega, The Young Bucks) o por lesiones (Adam Page) no terminan de ver la luz al final del túnel en estos sentidos para realmente ofrecer todo su potencial. Pero aún así tienen mucho que festejar. Acercándose a su cuarto cumpleaños la compañía continúa adelante y con mucha fuerza. Calidad del elenco y de los programas y PPV, esta semana derrotaron a un episodio de NXT con unas cuantas Superestrellas del elenco principal….

Juntando también la lamentable noticia del reciente fallecimiento de Brian Muster, un miembro importante de la organización, Tony Khan comandó anoche después de Rampage un emotivo momento en el que compartieron con los fans presentes en la arena tanto lo bueno como lo malo que están viviendo actualmente. Aunque en realidad no hubo mención alguna ni de quienes están suspendidos por la pelea que tuvieron –Ace Steel fue despedido después de su participación en la misma– ni tampoco del «Hangman».

In a sweet post-Rampage moment, Best Friends, Danhausen, & Orange Cassidy hugged Brodie & Nolan with Wardlow, TK, & Ten. Even Moxley got in on it! 🤗

In memory of Brian Muster, aka Mongo. RIP. ❤️#AEWRampage

