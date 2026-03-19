Tony Khan intentó comprar WWE

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que Tony Khan, dueño y presidente de AEW y ROH, intentó comprar WWE en 2023.

► Tony Khan quiso quedarse con WWE , pero Ari Emanuel dio más dinero

Así se ha revelado en medio de una disputa judicial que desde noviembre de 2023 hay entre unos exaccionistas de WWE, en contra de Vince McMahon, Nick Khan, WWE y sus nuevos dueños, TKO y Endeavor, empresas lideradas por el magnate multimillonario de los medios, el entretenimiento y la representación artística, Ari Emanuel.

La demanda civil, realizada en el Tribunal de Cancillería de Delaware, ha sido liberada oficialmente y los documentos sin censura, obtenidos por Brandon Thruston de POST Wrestling y Wrestle Nomics, dejaron en evidencia el intento de Tony Khan de comprar WWE.

La demanda destaca que, supuestamente, «había mejores ofertantes» y que la compra de WWE por parte de Endeavor, para crear TKO, una empresa en donde se mezcló WWE y UFC, se realizó solamente porque Vince McMahon ya tenía preseleccionado a Ari Emanuel, su gran amigo.

Y, al venderle WWE a Ari Emanuel, Vince McMahon garantizaba su continuidad en la empresa, tal cual ocurrió en un principio y como algunos chats supuestamente dejarían entrever.

En medio de los documentos se descubrió un apartado que dice Base 10, «la empresa propietaria de la empresa de lucha libre AEW«, intentó comprar WWE por 6 mil 900 millones de dólares.

Y los accionistas consideran que esta hubiera sido una mejor oferta, pues AEW se beneficiaría bastante de haber adquirido WWE, pero acusan a McMahon de no tomarlos en cuenta, pues quedaría fuera de la nueva WWE:

«102. En tercer lugar, KKR, Liberty y Base 10 son partes sofisticadas, y todas tenían razones convincentes para cerrar una adquisición de WWE:

Liberty es propietario de organizaciones de deportes y entretenimiento, incluyendo Formula One Group y Live Nation Entertainment, y hasta hace poco tenía una participación en la franquicia de Grandes Ligas de Béisbol Atlanta Braves. Estas empresas de su portafolio indican que Liberty tiene un fuerte interés en expandir su cartera de deportes y entretenimiento. En particular, la Fórmula 1 y WWE comparten numerosas sinergias debido a que sus principales fuentes de ingresos se superponen, incluyendo: “distribución de derechos de medios a nivel global, monetización de eventos en vivo, ventas de patrocinios y comercialización (merchandising)”.

KKR ha trabajado con compañías en distintas industrias como “eventos en vivo (UFC), derechos de medios (UFC, PlayOn! Sports), contenido (Skydance Media), talento / propiedad intelectual (CHORD Music Partners), redes sociales (ByteDance / TikTok), videojuegos interactivos (Epic Games) y apuestas (FanDuel Group)”, todas las cuales generan sinergias con el modelo de negocio de WWE.

«Base 10 es el propietario de All Elite Wrestling, una empresa de lucha libre profesional que claramente disfrutaría de sinergias significativas con WWE.

«103. En realidad, la Junta ignoró las ofertas de Liberty, KKR y Base 10 porque no le ofrecían a McMahon tanta certeza de desempeñar un papel clave en la empresa posterior a la fusión después de vender su participación accionaria. En sus cartas, KKR y Liberty destacaron sus planes para la “administración responsable” de la empresa tras la adquisición, pero no indicaron que mantendrían a la administración actual».

Aunque hay que decir, en buena fe y en pro de la claridad, el hecho de que la oferta realizada por Tony Khan y su empresa, Base 10, que aparece como propietaria de AEW, fue la oferta más baja para comprar WWE.

Base 10 ofrecía una oferta de $76.83 dólares por acción, para un total de 6 mil 900 millones de dólares, la más baja de las cuatro ofertas.

KKR ofrecía entre 8 mil millones y 8 mil 700 millones de dólares. Por su parte, Liberty Media ofrecía 8 mil 500 millones de dólares hasta 8 mil 900 millones de dólares.

La oferta de Endeavor fue inicialmente de 8 mil 500 millones, pero habría terminado pagando 9 mil 300 millones de dólares, además de que cedió a pretensiones como que fueran dueños del 51 por ciento de las acciones y le dieran un trabajo de por vida a Vince McMahon, entre otros.

Ya veremos en qué termina esta demanda civil, en donde accionistas de la antigua WWE buscan una compensación económica. Por ahora, se dice que el juicio empezaría en junio de este 2026.