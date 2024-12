¿Tony Khan insinúa que Ricky Starks regresará pronto a AEW?

Tony Khan aseguraba en agosto que Ricky Starks era un luchador muy valorado por AEW, aunque llevara entonces casi medio año sin competir en la empresa. Casi nueve, en noviembre, durante una aparición en GCW, el «Absolute» mandó un recado a la compañía:

«Una cosa acerca de mí: la pasión corre por mis venas, ¡y estaría jodid* si me quedara en casa y me quedara congelado! ¡Estaría jodid* si me quedara en casa y dejara que mi carrera decayera! ¡Tengo 34 años, estoy sano, soy jodid*mente guapo y lo más importante, soy una estrella generacional! Yo controlo cada paso del camino. Hago lo que quiero, digo lo que quiero, me visto como quiero y si no te gusta, puedes besar mi negro trasero. Una cosa que es importante sobre mí: voy a volver al lugar del que provengo, ¿y por qué no empezar en una de las promotoras más candentes ahora mismo, GCW?».

► ¿Un regreso cercano?

En diciembre, el ex campeón mundial en parejas no ha regresado a la programación de la casa Élite todavía. Sin embargo, Tony Khan insinúa que podría hacerlo pronto. En la conferencia de prensa previa al evento de pago por visión Worlds End, el presidente dijo:

“Creo que tendremos que estar atentos para ver quién formará parte del simulcast de Fight for the Fallen. Eso está por verse. Tenemos un gran roster aquí, y contamos con una de las mejores alineaciones de pago por evento para Worlds End este año. Creo que es una cartelera tremenda. En cuanto a quién estará en la ‘Madre de Todos los Simulcasts’, eso también está por verse. Pero gracias por preguntar.”

Podemos especular con que tan pronto como el miércoles 1 de enero de 2025 Ricky Starks regresará a AEW. Así mismo, ¿por qué no hacerlo en el propio Worlds End?