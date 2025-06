Tony Khan honra a su padre, Shahid Khan

Aunque Tony Khan es el cerebro detrás de AEW y de ROH, la realidad es que hay un hombre que lo está financiando económicamente desde el inicio de esta aventura. Se trata de nada más y nada menos que uno de los hombres más ricos no solo de Estados Unidos, sino del mundo.

Estamos hablando de su padre, Shahid Khan. Y es noticia el día de hoy, porque su hijo decidió honrarlo con un emotivo mensaje en sus redes sociales hoy, en el Día del Padre 2025. Estas fueron sus palabras:

Happy Father’s Day to my great Dad!

Happy Father’s Day to all of the great dads! pic.twitter.com/fnYz6Pz901

— Tony Khan (@TonyKhan) June 15, 2025