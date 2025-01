Al parecer, la luchadora de AEW Britt Baker ha logrado que Tony Khan perdiera la paciencia, de ahí que haya desaparecido de la TV. Es interesante apuntar que la ex campeona mundial indicaba en diciembre que su ausencia se debía a que estaba filmando «algunas cosas divertidas» (no hace mucho se la veía en la serie ‘Cobra Kai’). En cambio, nuestro compañero Wade Keller de PW Torch nos reporta otra información.

► Una mala situación

«Ella podría haber terminado con AEW. Al menos, la sensación que tengo al hablar con gente de AEW es que Tony Khan la podría tener en la misma categoría que a otros luchadores, donde simplemente no reciben llamadas y no los llaman para que se presenten. Hay mucha frustración con ella. Me dicen, y esto lo he oído de manera bastante consistente, que es extremadamente impopular en el vestuario de mujeres. Una persona dijo que nadie quiere verla regresar, hablando del vestuario femenino. Ahora, esa es una declaración general bastante audaz. Puedo imaginarme que alguien en redes sociales diga: ‘Soy una luchadora en AEW y quiero que regrese’. Bueno, está bien, pero solo te estoy diciendo que, según la percepción de alguien, nadie la quiere de vuelta. Así de mala es la situación, alguien está dispuesto a decírmelo», comenzó Keller.

«Hubo el incidente con ella y MJF, y me dicen que eso influyó en que ella no aparezca en televisión, pero hay otros problemas con ella que han surgido. Se ha vuelto cada vez más difícil de trabajar en general. Siempre ha tenido una reputación de ser difícil de trabajar. Hubo una situación específica recientemente, sin contar el incidente con MJF, donde la gente simplemente levantó las manos… No fue algo grande, pero fue suficiente para ser la gota que colmó el vaso en términos de sentir, ‘¿Sabes qué? Ahora tenemos una división femenina fuerte en comparación con cuando ella estaba en la cima, y no necesitamos lidiar con ella si va a ser tan difícil de trabajar‘. Así que así es como están con ella», continuó.

«Me dicen que la situación con Adam Cole no la está deteniendo. No debería haber ningún problema con Adam Cole, él no tiene nada que ver con que ella no esté en televisión… Obviamente, ella tuvo momentos destacados en AEW y se convirtió en una estrella, fue vista como una figura central, pero incluso en ese entonces oía hablar de su reputación y de ser impopular en ciertos círculos, de ser difícil de trabajar, y de ser territorial con su rol en la compañía de una manera que simplemente parecía insostenible. Y por lo que escucho, al menos la actitud actual es que Tony Khan está lo suficientemente harto como para centrarse en otros para el tiempo de televisión. No sé qué significa eso en términos de su salario y contrato, y es posible que eventualmente las cosas cambien… En este punto, al preguntar, no deberías esperar verla regresar de manera inminente».

