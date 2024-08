Como ya lo hemos venido señalando aquí en SÚPER LUCHAS, Tony Khan dijo el pasado sábado antes de Collision, que todos los grandes anuncios que AEW había hecho en su historia, iban a quedar en el pasado. Y ahora, y a se sabe el motivo.

Y es que Khan informó a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que estará realizando un gran anuncio acerca de AEW, mañana 14 de agosto de 2024 en la función televisiva de Dynamite. Estas fueorn sus palabras: Tony Khan tiene preparado un gran anuncio para el próximo AEW Dynamite

Thank you all who watch AEW as we approach indelible times in our history with #AEWAllIn London @wembleystadium August 25,

+ the most important announcements in AEW history ahead!

Wednesday Night #AEWDynamite will be great this week!

See you 8pm ET/7pm CT

This Wednesday on TBS!

— Tony Khan (@TonyKhan) August 12, 2024