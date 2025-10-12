Con todas las locuras que Kota Ibushi ha hecho a lo largo de su carrera, la lesión más grave que tuvo que afrontar se dio al aplicar un Phoenix Splash, movimiento habitual de su repertorio, durante aquella truncada final del G1 Climax de 2021 contra Kazuchika Okada.

Y ayer, desgraciadamente Ibushi fue noticia por otro percance, durante su lucha con Josh Alexander en AEW Collision.

El nipón cayó de manera fortuita fuera del ring cuando se encontraba en un esquinero batallando con Alexander, y según informó días atrás PWInsider (Collision fue grabado el miércoles), tuvo una fractura en el fémur derecho que requerirá cirugía.

A simple move but very unfortunate for Kota Ibushi 😔 this is the spot that Kota got injured 😔#AEWCollision pic.twitter.com/XvBjRUO3Zh — AEWBlog (@AEW_Blog) October 12, 2025

► Nuevo trance para Kota Ibushi

Durante la emisión de Collision, Tony Khan confirmó la lesión de Ibushi.

We are all very grateful for The Golden Star @ibushi_kota.



In my opinion, he’s one of the greatest wrestlers that I’ve ever seen. He is adored by the AEW locker room + fans worldwide.



We wish him the best as he recovers from the leg injury he suffered on #AEWCollision tonight! — Tony Khan (@TonyKhan) October 12, 2025

«Todos estamos muy agradecidos a «The Golden Star» Kota Ibushi. «En mi opinión, es uno de los mejores luchadores que he visto. Es adorado en el vestidor de AEW y por los fans de todo el mundo. «¡Le deseamos lo mejor mientras se recupera de la lesión en su pierna que sufrió en AEW Collision esta noche!»

Ibushi acabó perdiendo el combate por cuenta de 10 fuera del ring, ante la legítima imposibilidad de seguir compitiendo, pues tuvo que salir en camilla directo al hospital, luego de un ataque poscombate de Mark Davis y la ayuda de Kenny Omega. Tal vez AEW tenía intenciones de programar un choque de duplas con Ibushi y Omega yendo contra Alexander y Davis, pero estos planes deberán, cuanto menos, aplazarse indefinidamente, dada la aparente severidad de la dolencia que afronta el ex Campeón Mundial de Peso Completo IWGP.

Desde SUPERLUCHAS deseamos a Kota Ibushi la mejor y más pronta de las recuperaciones.