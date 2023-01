“Definitivamente tenía mucho más que ofrecer de lo que se le pediría o se le permitiría mostrar. Saber que una compañía de lucha podría tener a alguien como Sting, o en realidad, específicamente, al mismo Sting, porque no hay nadie como Sting, bajo contrato, y él querría trabajar, y no querrían usarlo, no tiene sentido, no tiene sentido para mí. No me importa qué compañía es, a qué hora. No me importa cuántas personas tienes bajo contrato. Si Sting quiere estar activo y tienes a Sting en tu lista, ¿por qué no lo utilizarías?”.

► Tony Khan habla del retiro de Sting

Como leemos arriba, así reprendía no hace mucho Tony Khan a la WWE por la manera en que trataron a Sting. Una totalmente distinta de cómo lo están haciendo en All Elite Wrestling. Más recientemente, en In The Kliq, el presidente de esta compañía hablaba sobre el retiro de “The Icon”. Entiende que ha estado pensando en ello pero también que aún le queda futuro por delante.

“Sting debutó en AEW hace como dos años, mañana (hoy) estará en la esquina del Campeón TNT, Darby Allin, que estará luchando en TBS. De cuando en cuando tengo que resaltar la motivación de Sting para la lucha libre profesional. Siempre ha estado ahí, ama lo que hace. Pienso que ha estado valorando cómo será el retiro, pero no creo que haya decidido nada hasta ahora, y yo no puedo decir nada más que es alguien especial en AEW. Cada vez que está ahí fuera con los fans significa mucho para ellos. También lo siento yo como fan. Y creo que todavía le queda futuro en AEW“.

