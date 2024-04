Jack Perry ha vuelto a AEW. Lo hizo en Dynasty 2024. Ayudó a The Young Bucks a ganar el Campeonato Mundial de Parejas. Y como era de esperar en la conferencia de prensa posterior al PPV le preguntaron a Tony Khan por esta gran noticia. El joven luchador había estado desaparecido de la casa Élite desde su pelea con CM Punk y había estado trabajando en NJPW y dedicando mensajes nada bonitos a la misma compañía Khan.

«Creo que el regreso de Jack Perry generó mucha emoción. Tuvo una reacción enorme. Como mencioné antes, estábamos en Chicago, una noche fantástica donde Jon Moxley se convirtió en campeón mundial de IWGP, y tuve la oportunidad de presenciar el regreso de Jack Perry a la lucha libre americana en New Japan Pro Wrestling. Recibió una ovación masiva en el show de New Japan en Windy City, y creo que ha estado haciendo un excelente trabajo en New Japan Pro-Wrestling. Cuando haces una excursión y tienes una gran carrera como la que tuvo en la New Japan Cup, y una actuación impresionante como la que tuvo contra Shota [Umino] en Chicago, creo que eso contribuyó mucho.

«Creo que hicimos una jugada audaz en la preparación para esta lucha, y realmente intensificó las circunstancias. Creo que eso añadió al impacto del momento del regreso de Jack Perry esta noche en AEW Dynasty. El evento de pago fue un éxito total, y creo que mucha gente sintió que fue un gran regreso. Además, sentí que era importante explicar parcialmente dónde ha estado Jack, ya que la última vez que lo vimos en la televisión de AEW fue en el Estadio de Wembley. Pasó por el telón, y desde entonces no lo hemos vuelto a ver. Así que sentí una cierta responsabilidad con el espectador, sabiendo que Jack iba a regresar a AEW, para explicar dónde ha estado».

And now I’m once again reminded that Tony khan made the baffling decision to take time out of his #aewdynasty build to spotlight cm punk vs jack perry pic.twitter.com/IIoPnKt3f1

