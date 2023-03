Tony Khan habla de la renuncia de Eddie Kingston

Este miércoles, tras terminar el evento de AEW Dynamite, Eddie Kingston, anunció que se había renunciado a la empresa, aunque no dio más detalles. El mandamás de la compañía, Tony Khan habló del tema y llamó a estar “al tanto de la lucha libre profesional”.

La “renuncia” de Kingston agarró por sorpresa a todos, incluyendo a la entrevistadora de la empresa, quien no podía dar crédito a lo que acababa de escuchar.

Aunque no fue muy claro en qué sucedió y qué sucederá con el luchador, Khan solo pidió atención a los programas de AEW.

“He hablado con Eddie desde el miércoles, y animaría a la gente a estar al tanto de la lucha libre profesional. Estén atentos a AEW y otras formas de lucha libre profesional.

“Por supuesto, están sucediendo muchas cosas emocionantes en el deporte, en AEW y también en el metaverso de la lucha libre profesional, incluido New Japan (NJPW) y el lanzamiento del nuevo Ring of Honor (ROH). Están sucediendo muchas cosas emocionantes. He tenido la oportunidad de hablar con Eddie sobre eso y les digo que estén atentos al negocio de la lucha libre y verán qué sucede después”.