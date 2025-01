Algunos de los últimos movimientos en el elenco de AEW y ROH son la renovación de Dustin Rhodes y la contratación de The Von Erichs (Marshall y Ross Von Erich). Los tres luchadores, a quienes une una gran relación, además colaboraron en varias ocasiones en 2024 y son los actuales Campeones Mundiales en Tríos de Ring of Honor. Durante una reciente entrevista con Battleground, Tony Khan fue preguntado por ellos.

► Dustin Rhodes

“Potencialmente, hay muchas cosas grandiosas que podríamos hacer ahí (con Chris Jericho, el actual Campeón Mundial de ROH). Creo que Dustin Rhodes ha sido un luchador increíble en AEW. Ha competido por el título TNT y lo hemos visto luchar al más alto nivel profesional en AEW, tan espectacular como siempre. Es alguien a quien he observado desde que era niño. Fue uno de los primeros luchadores que vi, y lo he seguido toda mi vida. Es increíble el nivel en el que está Dustin ahora. Como dijiste, tiene dos campeonatos mundiales en Ring of Honor. Absolutamente, también le encantaría perseguir un título individual, ya sea en ROH o en AEW. Pero Dustin Rhodes sigue luchando hoy en día al más alto nivel, y es asombroso lo que ha logrado. Eso habla de sus genes, del legado de los Rhodes y del propio Dustin Rhodes, a quien considero uno de los mejores luchadores en el ring, uno de los más grandes en mi vida, y una de las grandes mentes de la lucha libre. Dustin tiene una mente brillante para esto, pero lo asombroso es que sigue siendo tan atlético y tan impresionante. ¿Quién habría pensado hace más de 30 años que aún estaríamos viendo a Dustin Rhodes? Es increíble».

► The Von Erichs

«Los Von Erich son grandes, grandes luchadores. Están en ascenso y tienen mucho potencial. Nuevamente, tienen grandes genes y una gran mente para la lucha, y ahora están uniendo todo. La experiencia de la familia Von Erich realmente puede ayudar mucho a estos dos. Creo que han estado estudiando y, además, ahora están trabajando con Dustin Rhodes. Llevar el legado de la familia Rhodes y la familia Von Erich y trabajar juntos es algo realmente emocionante. Ross y Marshall tienen un gran mentor en su padre, Kevin Von Erich, y creo que han encontrado otro gran mentor en Dustin Rhodes. Son jóvenes fantásticos, tienen muchísimo potencial tanto dentro como fuera del ring. Es genial tener a Ross y Marshall. Están firmados con AEW y también con Ring of Honor, y estamos muy, muy felices de tenerlos luchando con nosotros«.