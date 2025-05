Tony Khan habla de AEW Double or Nothing vs. WWE Battleground

Esta noche, o anoche, dependiendo de dónde nos estés leyendo, All Elite Wrestling y World Wrestling Entertainment chocaron nuevamente sus programaciones al emitirse al mismo tiempo AEW Double or Nothing y WWE Battleground.

Al término del evento de su compañía, durante la conferencia de prensa, le preguntaron a Tony Khan cómo vivió esta reciente colisión:

Así mismo, el presidente y fundador de la casa Élite dio una nueva actualización sobre Scorpio Sky:

«Me gusta Scorpio Sky. Es interesante, su nombre salió recientemente y él mencionó que quería regresar. He tenido conversaciones con él sobre diferentes ideas y cosas que podríamos hacer. En detalle. Él ha estado aquí desde el primer día y le tengo mucho respeto; es alguien que realmente me cae bien. Vi que dijo eso, y sí, hablé con Scorpio Sky sobre hacer algo, pero terminamos yendo en otra dirección. Es una historia larga, pero tendría mucho sentido con el contexto adecuado. Tal vez no ahora mismo, en este momento, pero me gusta Scorpio Sky y él sigue siendo parte del roster. Tuve una idea para él que creo que era buena. Lo hablamos, y no funcionó por razones entre nosotros, pero era una propuesta legítima y estoy bien con eso. Me gustaría usarlo para otra idea cuando sea el momento adecuado.»