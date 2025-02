El sábado 15 de febrero, AEW va a realizar en Australia el show especial Grand Slam en el Brisbane Entertainment Centre, en Brisbane, Queensland. Será la primera vez que la casa Élite viaje al país oceánico en sus seis años de historia.

«AEW Grand Slam: Australia es este SÁBADO!

No te pierdas una noche llena de acción de AEW desde el Brisbane Entertainment Centre a las 10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT o inmediatamente después del NBA All-Star Saturday Night.

¡Un agradecimiento especial a nuestros socios en TEGSport y TEG Live!».

#AEWGrandSlam Australia is SATURDAY!

Don’t miss an absolutely PACKED night of AEW action from the Brisbane Entertainment Centre at 10:30 pm ET/7:30pm PT or immediately following NBA All-Star Saturday Night.

Special thanks to our partners at @TEGSport & @TEG_Live! pic.twitter.com/3txUiNy2Fh

— All Elite Wrestling (@AEW) February 13, 2025