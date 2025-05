Tony Khan garantiza un evento PPV para Detroit

El episodio de esta semana del programa Dynamite de All Elite Wrestling sucedió desde el Masonic Temple Theatre en Detroit, Míchigan (Estados Unidos).

No fue la primera vez de la casa Élite en «La Ciudad del Motor» pero hasta ahora nunca han recibido un PPV, algo que va a cambiar próximamente. Una vez el show salió del aire, el fundador y presidente de la compañía, Tony Khan, salió a escena en medio de cánticos de los fanáticos pidiendo justamente un evento de pago por visión en su tierra.

After the show @TonyKhan just GUARANTEED a PPV in DETROIT! pic.twitter.com/PK37LLB7Za

— Dporticus (@Dporticus) May 8, 2025