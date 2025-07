Habla Tony Khan: Forbidden Door, CMLL, All In y más

Tony Khan habla sobre la expansión global de AEW, sus alianzas estratégicas y cómo sigue creciendo y consolidándose en la industria de la lucha libre. El fundador y presidente de la casa Élite habla de todo ello en una reciente entrevista con Raj Prashad de Yahoo Sports Uncrowned.

“ Fui allí cuando tenía 13 años, desde Illinois a Filadelfia con mi padre para ver lucha libre . Fue la primera vez que fui a un show fuera de mi ciudad natal, Champaign. Me abrió los ojos, y fue también la primera vez que conocí en persona a mis amigos del intercambio de cintas de lucha. En 1996 no era común que conocieras a tus amigos de Internet, pero yo lo hice. Ahora, casi 30 años después, ¡ellos son fans de AEW! Y será la primera vez que AEW se presente en la 2300 Arena . Estoy muy emocionado por eso.”

AEW’s official commercial for their 2300/ECW Arena residency this August & September. Narrated by Taz featuring old school Ring of Honor clips.

“WE WILL BRING TRUE PRO WRESTLING BACK TO THE EXTREME.” 🔥 pic.twitter.com/dey2ShYTTA

