El presidente de AEW, Tony Khan, es un hombre muy apasionado en lo que respecta a la lucha libre profesional y le pone mucho empeño en su empresa, All Elite Wrestling. Sin embargo, él y su padre Shad Khan también son dueños de los Jacksonville Jaguars de la NFL y del Fulham F.C. de la Premier League de Inglaterra. Dicho esto, los Jaguars se jugaron la noche de este sábado un cotejo decisivo contra los Tennessee Titans por un cupo a la postemporada de la liga de fútbol americano profesional. Al final del día, fue el equipo de la familia Khan quien se quedó con el boleto al derrotar a su rival por un marcador de 20-16.

Embed from Getty Images

La victoria de los Jacksonville Jaguars le dio la clasificación a la postemorada de la NFL por primera vez desde la temporada del 2017, y evidentemente Tony Khan no podía creer esta gran victoria considerando cómo fue su desempeño al comienzo de la temporada. El presidente de AEW recurrió a su cuenta de Twitter y reaccionó ante la gran victoria de su equipo, felicitando a su entrenador y a los jugadores del equipo, al igual que a todos los fanáticos por todo su apoyo.

Thank you every single @Jaguars fan, and a huge thank you to the fans at @TIAABankField tonight, and huge thanks to Doug Pederson and every Jaguars player and the whole team staff, and congratulations all of you for tonight's win + the AFC South Championship + playoffs!

GO JAGS! pic.twitter.com/ZAgoqZwLl6

— Tony Khan (@TonyKhan) January 8, 2023