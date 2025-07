Tony Khan contempla expandir la TV de AEW

Con la cancelación de Rampage, AEW tiene actualmente dos shows semanales: Dynamite y Collision. Y de momento no existe ningún plan para regresar a tres.

► Un tercer show semanal de AEW

No obstante, esa es una idea que no está descartada. Así lo indica Tony Khan durante una reciente entrevista en WFAA, donde también habló sobre AEW: Ring of Honor.

“Creo que hemos hecho un gran trabajo en 2025 enfocándonos ahora en los dos programas principales de AEW, que son Wednesday Night Dynamite y Saturday Night Collision. Siempre existe la posibilidad de expandir el calendario de programación de AEW. Por ahora, las cosas han funcionado muy bien con Dynamite y Collision. Pero como estamos teniendo un gran año, siempre es algo que se puede considerar. Definitivamente hay una oportunidad para seguir haciendo crecer los derechos de medios de AEW, y continuar desarrollando nuevas plataformas para la compañía. Pero sin duda, en 2025, nos sentimos muy bien con Dynamite los miércoles y Collision los sábados como nuestros programas principales de televisión.”

Otro planteamiento que el fundador y presidente de la casa Élite valoró fue realizar eventos patrocinador por gobiernos, como los que realiza la WWE:

“Bueno, creo que depende de la situación. Todo está en los detalles. Así que tendría que ser un acuerdo que tuviera sentido para ese territorio y, especialmente, para nosotros aquí en AEW.”