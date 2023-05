Tony Khan estuvo interesado en comprar WWE

WWE está atravesando una nueva era ya que Endeavor la adquirió y ahora será fusionada con UFC, formando una nueva compañía denominada New Whale Inc, que empezará a cotizar en bolsa una vez que el proceso de fusión se concrete. Antes de eso, se especulaban muchos nombres de posibles compradores, desde Arabia Saudita hasta las distintas cadenas como NBC, e incluso se hablaba de Tony Khan y su padre, propietarios de AEW y ROH.

► Tony Khan está expectante de lo que pueda resultar en la fusión WWE-UFC

Aunque no entró en muchos detalles, Tony Khan confesó que estuvo interesado en comprar WWE durante una entrevista reciente con The Maggie & Perloff Show. Evidentemente esto ya no sucederá ahora, pero el mandamás de AEW agregó que no le quitará los ojos de la nueva compañía que se formará, ya que podría cambiar en gran medida lo que hoy conocemos de la industria.

“Será muy interesante ver qué sucede con esa venta. Ciertamente, en muchos sentidos, es muy positivo para el negocio de la lucha libre profesional”.

“Los enormes números de asistencia y los números de TV y transmisión para la lucha libre profesional y las grandes ventas de AEW en PPV y todos los grandes números de merchandising muestran que la lucha libre profesional realmente está de regreso como industria de muchas maneras importantes en 2023 y AEW es una gran parte de la conversación. Entonces, creo que todo eso ha sido realmente positivo para nosotros”.

Vince McMahon estuvo muy involucrado en la venta de WWE, y ciertamente era improbable que fuera vendido a la competencia, por más dinero que ofrecieran los Khan (poseen un patrimonio tres veces mayor que el de McMahon). En todo caso, la venta a Endeavor le resultó beneficiosa porque esta empresa fue uno de los pocos compradores interesados que querían mantenerlo en la empresa.