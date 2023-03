Tony Khan espera que “All Elite Women” llegue a buen término

AEW y Tony Khan registraron en agosto de 2022 la marca “All Elite Women”, sin embargo, al momento nunca se ha utilizado, lo que ha hecho que muchos se pregunten sobre el fin del registro.

En una plática con los medios de comunicación, el mandamás de AEW, comentó sobre este tema, esperando que la marca sea utilizada como un programa.

“Me encantaría que ese programa se realice. Es una idea que tuve para un programa y algo que me encantaría hacer, All Elite Women, y es por eso que presenté la marca registrada, creo que es una buena idea.

“Tenemos una gran lista de mujeres y me encantaría utilizarlas tanto como sea posible. Cada vez que podamos desarrollar más programación para presentar nuestro roster, es algo que es una gran oportunidad para la compañía y los luchadores.

“En el caso del vestuario de mujeres, hay una serie de talentos y personas que realmente lo merecen y que presentamos en la televisión con regularidad y personas a las que me gustaría presentar más. Esa fue la idea detrás de All Elite Women, sigue siendo una idea y creo que sería algo grandioso”.