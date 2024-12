¿Tony Khan es como el malvado Sid de ‘Toy Story’?

Sid Phillips es un personaje de’ Toy Story‘, el vecino problemático de Andy. Es un niño travieso y creativo, aunque cruel, que disfruta desarmando juguetes y combinándolos en formas aterradoras. Sid sirve como el antagonista principal de la película, representando una amenaza para los juguetes, especialmente cuando intenta destruir a Buzz Lightyear con un cohete. A lo largo de la historia, los juguetes le enseñan una lección al revelarse como seres vivos, dejando a Sid aterrado.

► David Finlay ataca a Tony Khan

¿Acaso se puede comparar con el presidente de AEW, Tony Khan? Eso piensa David Finlay, el actual Campeón Global IWGP de NJPW y líder de los Bullet Club War Dogs.

«No estoy en contra de nadie. Solo estoy a favor de mí mismo. Ahora, el problema de Tony es que es como ese niño en Toy Story, el que vive al lado, con todos los juguetes que ha descartado por la propiedad porque se aburrió de ellos. Ese es Tony Khan. Mientras que yo soy un coleccionista de talento. Soy un cultivador de talento. No estoy para nada en contra de AEW, tanto así que he abastecido su escena de eventos principales durante años por venir. Soy tan buen cazatalentos que he enviado a AEW a todos sus mejores luchadores mientras simultáneamente desarrollo a los mejores luchadores de New Japan aquí. Soy el mejor, ¿verdad?».

Camino a Wrestle Dynasty, evento de pago por visión que las dos compañías harán en conjunto el 5 de enero, un día antes de Wrestle Kingdom 19, Tony Khan está recibiendo unos cuantos golpes. Esto decía recientemente Gabe Kidd:

«Nos están humillando y tratando como basura en el resto del mundo de la lucha libre por ser profesionales. Así que tal vez sea hora de ser un poco menos profesional. Tal vez sea hora de hablar un poco de mierda, y si tienen algo que decir al respecto, que vengan a hablar conmigo. No tengo ningún problema en llevar a Tony Khan a nuestra oficina y decirle cómo son las cosas. No tengo problema en leerle la cartilla y decirle qué idiota de mi*rda es. Así que eso es todo».