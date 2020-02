Tony Khan y su control creativo en AEW: estas ideas son suyas

Aparentemente, pues algunos están queriendo vender a All Elite Wrestling cual paraíso de la libertad para cualquier talento, se diría que su mandamás Tony Khan no tiene injerencia creativa en esta novel empresa, teniendo en cuenta que Cody Rhodes, The Young Bucks y Kenny Omega, cuatro luchadores de primera categoría, ejercen de vicepresidentes ejecutivos.

► La aportación (no sólo económica) de Tony Khan

Pero Mike Johnson de PWInsider ahora confirma lo que ya se venía apuntando: que Khan emula a Vince McMahon cada semana tras bambalinas. En concreto, el editor revela que el multimillonario, junto a los Bucks y QT Marshall, trazó la Batalla Campal que el pasado miércoles abrió AEW Dynamite, y donde los Bucks vencieron para convertirse en retadores por el Campeonato Mundial de Parejas AEW de cara a AEW Revolution.

Johnson también informa de que la idea de que Sammy Guevara use pancartas para lanzar mensajes (y de paso invitar a que alguna famosa le conceda una cita) proviene de Khan, así como el regreso de Darby Allin al estilo Undertaker también bajo el más reciente AEW Dynamite.

En este sentido, Cody Rhodes desgranó el organigrama creativo de AEW durante una teleconferencia con los medios previa al último show semanal de la empresa.