Tony Khan: «El momento más grande de mi vida…»

El presidente fundador de All Elite Wrestling, Tony Khan, habla sobre DC Comics, Jon Moxley, la búsqueda de nuevo talento, Kris Statlander, Blood & Guts y más.

► En palabras de Tony Khan

Blood and Guts en Greensboro

“Estamos llevando Blood and Guts a Greensboro. AEW ha tenido recuerdos muy especiales en Greensboro, una ciudad con uno de los legados más ricos de la lucha libre profesional. No se puede contar la historia de la lucha libre sin hablar de Greensboro, Carolina del Norte.” “Creo que mi noche favorita en este deporte fue Revolution 2024, la lucha de retiro de Sting en Greensboro, en ese mismo edificio al que volveremos el 12 de noviembre.” “AEW posee todos los récords de negocios de lucha libre en Greensboro: la asistencia más grande y la taquilla más grande en la historia de la ciudad y del Coliseo de Greensboro, todo gracias al retiro de Sting.” “Blood & Guts es el espectáculo más brutal y demoledor de la lucha libre. Un enorme jaula con dos cuadriláteros en su interior, donde luchador tras luchador entra a golpearse sin descanso. Habrá sangre, habrá intensidad, será una noche inolvidable de lucha y combates violentos. Nadie debería perdérselo.”

One cage.

Two rings.

Three words: Blood and Guts!🩸 On Wed, Nov 12, #BloodAndGuts erupts inside the First Horizon Coliseum, Greensboro, NC! 🎟️ Tickets are on sale NOW!https://t.co/siAAJsGBnS pic.twitter.com/X8xttjAyAs — All Elite Wrestling (@AEW) October 3, 2025

Sting

“Sting se retiró invicto en AEW. Durante tres años, desde Revolution 2021 hasta Revolution 2024, ganó cada combate en el que participó junto a Darby Allin. Se retiraron como campeones mundiales en parejas tras derrotar a los Young Bucks en uno de los mejores combates —y el mejor retiro— de la historia.” “Soy un gran fan de Sting desde niño, uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos. Haber trabajado en su retiro junto a Ric Flair y Ricky Steamboat fue probablemente el momento más grande de mi vida.”

Fichajes y desarrollo de talento

“Swerve Strickland fue un gran fichaje. Ya era un luchador excelente en televisión, y desde que llegó a AEW ha demostrado ser fenomenal: excampeón mundial en parejas y todavía con mucho por delante en su carrera.” “Timeless Toni Storm es otro ejemplo increíble. Vi en ella algo diferente, una presencia digna de estrellas clásicas como Bette Davis o Gloria Swanson en Sunset Boulevard. Le mostré películas clásicas y eso ayudó a dar vida a este personaje único. Hoy es una de las mejores estrellas en la historia de AEW.” “Cuando busco nuevos talentos, me centro en sus fortalezas más que en sus debilidades. Todos tienen debilidades —salvo Jesucristo, nadie es perfecto—, así que lo importante es ver qué hacen bien y cómo aprovecharlo en AEW.”

“Desde el día uno, Jon Moxley ha sido una de las estrellas más importantes de AEW, pero también uno de los líderes más respetados tras bambalinas. Es trabajador incansable, un genio de la lucha libre, y uno de mis favoritos con los que he tenido la suerte de trabajar.”

“Kris Statlander es una luchadora fenomenal y una gran persona. Ha crecido en AEW como atleta y como personaje hasta convertirse en, en mi opinión, la mejor luchadora del planeta. Derrotó a Toni Storm en All Out 2024 y terminó con uno de los reinados más dominantes de nuestra historia. Su próximo mano a mano contra Toni Storm en WrestleDream será un combate soñado.”

Before they battle for the #AEW Women’s World Championship at #AEWWrestleDream, @ReneePaquette breaks down the numbers between champion @callmekrisstat and challenger “Timeless” Toni Storm! Watch #AEWDynamite Title Tuesday LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/i2ZcgctX4i — All Elite Wrestling (@AEW) October 8, 2025

Promotor y fan

“Crecí en foros de lucha libre e Internet en los 90, escribiendo shows de Dynamite como fan desde que tenía 12 años. Hacerlo en la vida real es completamente distinto: tratas con personas reales, lesiones reales, situaciones reales. He aprendido mucho tanto en la NFL como en AEW, trabajando con atletas de élite.”

La colaboración AEW–DC Comics

“Si tuviera que elegir la ‘Trinidad de AEW’: Batman sería Jon Moxley, un héroe obrero, consistente, de métodos cuestionables pero siempre al más alto nivel. Wonder Woman sería Timeless Toni Storm, una heroína con presencia y carisma únicos. Superman sería Hangman Adam Page, actual campeón mundial, aunque ese ‘capa roja metafórica’ también la han portado otros grandes campeones como Kenny Omega o Samoa Joe. MJF sería nuestro Lex Luthor: un villano rico, manipulador, un verdadero antagonista.”