Tony Khan echa balones fuera con CM Punk

Poco antes de la celebración del episodio de AEW Dynamite de esta semana, que Tony Khan mencionara el nombre de CM Punk ante los micrófonos de Busted Open Radio chocó un poco a algunos seguidores y analistas.

«Hemos mostrado la gran historia del campeonato [mundial de Ring of Honor ]. Por supuesto, Chris [Jericho] es el campeón ahora, pero hubo grandes campeones de Ring of Honor. Dentro del cupo de algunos de los grandes nombres que han portado el título y algunos de los grandes excampeones se incluyen AJ Styles , Samoa Joe , CM Punk , Claudio Castagnoli , Cody Rhodes , Kevin Owens y muchos otros».

¿Acercamiento de posturas entre la casa Élite y Punk? Nada más lejos de la realidad. Y por si quedaba alguna duda, Colt Cabana ejerció el miércoles de rival de Jericho. Controvertido movimiento que, según Dave Meltzer, fue idea expresa de Tony Khan.

El capítulo de este viernes de Rampage se mereció previa propia vía Sports Illustrated con entrevista a Tony Khan, pero durante la misma, el mandamás de AEW tuvo que afrontar una comprometida pregunta: ¿la implicación de Cabana es un signo de que Punk no volverá a aparecer por las pantallas del producto?

«Chris Jericho ha luchado con varios ex campeones de Ring of Honor, ha competido con un número de grandes estrellas de ROH como Claudio Castagnoli, Bryan Danielson, Dalton Castle, Bandido y ahora, Colt Cabana. Ha sido una serie de emocionantes combates contra unos luchadores geniales que tienen historias legendarias en Ring of Honor y estamos viendo cómo las estrellas de ROH intentan evitar que Jericho mancille ese título».