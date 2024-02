Además de AEW o los Jacksonville Jaguars de la NFL, Tony Khan preside el Fulham de la Premier League, la primera división inglesa de fútbol. Ni buena ni mala está siendo la temporada actual del equipo de Londres. Están en la posición 12 de la clasificación con 29 puntos -10 por encima de la zona de descenso- y una victoria, dos derrotas y dos empates en los últimos 5 partidos. La mejor noticia es que de alguna manera están asentados en el máximo nivel dos años después de su ascenso.

► Darby Allin y Orange Cassidy en la Premier League

Aprovenchando que esta semana jugaba en su estadio, Craven Cottage, ante un rival importante -el Aston Villa está haciendo una campaña espectacular y están en la posición 4- Tony Khan no quiso perderse la oportunidad de ver a sus jugadores sobre el verde. Y para ello no acudió solo sino que lo hizo con dos luchadores All Elite, Darby Allin y Orange Cassidy, quienes son uno de los dos Campeones Mundiales de Parejas y el Campeón Internacional, respectivamente. Lamentablemente, el Fulham perdió.

Orange Cassidy & Darby Allin at Fulham Premiere League game today with Tony Khan. pic.twitter.com/y5J9jW7kfX — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) February 17, 2024

No sabemos hasta qué punto ambos son fanáticos del fútbol. Probablemente, habiendo nacido en Estados Unidos, no demasiado, pues este deporte no está ni mucho menos entre los principales del país, aunque en los últimos años ha crecido considerablemente; sin ir más lejos, en la MLS, la liga estadounidense más grande, juega el que para muchos es el mejor de todos los tiempos como es Messi. Su Inter Miami, como todos los demás equipos, están a punto de comenzar la temporada 2024.

La noche de anoche 🏠👋 pic.twitter.com/KlOmkzJB6L — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 16, 2024

Por otro lado, podría pensarse que Tony Khan, Darby Allin y Orange Cassidy estaban en Londres, Inglaterra, por motivos luchísticos. Todavía queda mucho pero quizá estaban tratando algún tema relacionado con All In 2024. O con una gira que AEW va a realizar en el país en algún momento.