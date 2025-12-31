Tony Khan destaca la rivalidad MJF vs Místico como lo mejor de 2025

La histórica alianza entre AEW y el CMLL tuvo varios momentos memorables a lo largo de 2025, pero para Tony Khan hubo una rivalidad que sobresalió por encima del resto: la protagonizada por Místico y MJF. El presidente de All Elite Wrestling no dudó en señalar este enfrentamiento como su favorito del año, incluso por encima de los grandes combates celebrados dentro de su propia empresa.

Khan destacó que el choque entre ambos luchadores representó a la perfección el espíritu de la alianza AEW-CMLL, al enfrentar al máximo ídolo de la lucha libre mexicana contra uno de los villanos más odiados de la lucha libre moderna. Para el directivo, la intensidad del público, el contraste cultural y el storytelling hicieron de esta rivalidad algo especial y difícil de replicar.

► Místico contra MJF la rivalidad de 2025

Todo comenzó el 18 de junio de 2025 en AEW Grand Slam México, desde la Arena México. Aquella noche, MJF apareció con atuendo patriótico estadounidense y una actitud abiertamente provocadora, mientras Místico fue recibido como un héroe nacional. El combate terminó en descalificación tras un golpe bajo de MJF, pero el momento más polémico llegó después, cuando el estadounidense despojó de su máscara al luchador del CMLL, desatando una reacción de furia en la Catedral de la Lucha Libre.

Lejos de quedar como un episodio aislado, la rivalidad se intensificó durante los meses siguientes, con MJF atacando a luchadores mexicanos, burlándose de la cultura local. Esta escalada condujo al combate definitivo en el 92º Aniversario del CMLL, nuevamente en la Arena México, donde se enfrentaron bajo la estipulación de Título contra Máscara.

► Tony Khan destaca la rivalidad entre MJF y Místico

Aquel duelo fue calificado por muchos como uno de los mejores del año, y Tony Khan no fue la excepción. El presidente de AEW afirmó que se trató de su combate favorito de todo 2025, destacando la atmósfera, la narrativa de héroe contra villano y la conexión absoluta con el público.

“MJF contra Místico es mi combate favorito de todo el año, incluso fuera de AEW. Así es como debe sentirse la lucha libre: el público, la energía, todo fue absolutamente perfecto.”

El impacto de MJF vs Místico no solo fortaleció la alianza entre AEW y el CMLL, sino que también fue clave para el éxito de Grand Slam México, evento que ahora apunta a convertirse en una tradición anual. Con Khan insinuando un posible regreso a la Arena México en 2026, la sombra de esta rivalidad sigue presente como uno de los grandes legados de la lucha libre en 2025.