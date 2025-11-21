Tony Khan defiende haber pasado video de CM Punk vs. Jack Perry

El PPV AEW All In London de 2023 será recordado para siempre, pues Jack Perry tuvo una mala actitud con CM Punk, se burló en la televisión del hecho de que usó vidrio real durante su lucha, y le dijo a CM Punk que se fuera a llorar un río.

Todo porque, semanas atrás, Punk le prohibió hacer en AEW Collision un spot, un detalle, en donde dañaba un carro al lanzar a su rival sobre el vidrio frontal, y quebraba vidrio real. Esto detonó una pelea tras bambalinas, que tras una investigación realizada por un comité disciplinario liderado por Bryan Danielson, terminó con el despido de CM Punk.

► Tony Khan dice que mostrar la pelea real de CM Punk vs. Jack Perry sirvió a AEW en sus ratings

Pues bien, CM Punk meses después causó controversia al narrar la pelea en entrevista con Ariel Helwani para su video podcast The Ariel Helwani Show. Allí, tanto Punk como Helwani hicieron algunos malos comentarios hacia Khan y AEW.

Al ver el monumental apoyo hacia Punk de los fans, Tony Khan decidió mostrar el video real de la pelea, captado por una cámara de seguridad, en un AEW Dynamite. Pues bien, años después, Tony Khan accedió a ir al programa de Helwani, y este le preguntó sobre esto y Khan dijo que lo hizo por dos razones: porque la descripción de la pelea dada por CM Punk no le parecía muy fiel a lo ocurrido. Y, principalmente, para darle ratings a AEW Dynamite. Estas fueron sus interesantes palabras:

“¿Si hubo algún arrepentimiento? Hubo muchísimas cosas. Es interesante, porque sí creo que no necesariamente estuve de acuerdo con la descripción de cómo sucedió todo. No, no fue una manera de dejar mal a Punk después de hablar con Ariel Helwani, y creo totalmente que eres un gran entrevistador, y realmente lo aprecio, porque hemos tenido una entrevista muy, muy buena, y creo que he sido muy claro para responder las preguntas hasta ahora.

«Ahora me tienes disfrutando tanto hablar contigo. Así que quiero responder tus preguntas — incluso las difíciles. No necesariamente estuve de acuerdo con todo lo que se dijo en esa entrevista sobre cómo pasaron las cosas, pero también es un programa de televisión, y poner el video hizo un número muy fuerte en rating, y si lo ves, tenía sentido. Fue algo que se anunció, llamó mucha atención y logró un número muy fuerte, y está en el ojo del espectador.

“¿Si había algo que yo quisiera refutar sobre lo que dijo CM Punk? Creo que el video habló por sí solo, y pasó, y fue una parte importante de por qué las cosas no pudieron continuar con nosotros”.