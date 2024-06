Descontando los PPVs, como el reciente Double or Nothing 2024, que tuvo una duración de cuatro horas y media, AEW cuenta con cinco horas de programación con Dynamite el miércoles, Rampage el sábado y Collision el domingo.

Mariah May vs. Saraya The Outcasts continue to be a thorn in the sides of #AEW Women’s Champ #ToniStorm & protege @mariahmayx . THIS WEDNESDAY Mariah May takes on @saraya ! pic.twitter.com/2OmozdO1HK

Tony Khan no quiere menos pero podrían producir más. El presidente de la casa Élite comparte sus pensamientos al respecto en una reciente entrevista con Shakiel Mahjouri de CBS Sports. Ello mientras negocian los derechos de medios.

«Me encanta poder hacer un seguimiento más detallado de lo que sucedió anteriormente en la noche con más tiempo. Poder cubrir a más luchadores y contar más historias, utilizar más del roster. Creo que brinda más oportunidades cuando tenemos ese bloque de tres horas.

«Quieres mantener Dynamite lo más fuerte posible. Ves la historia de lo que sucedió con el programa de lucha de dos horas cuando se expandió a tres horas. Es interesante que ahora, por hora, lo máximo que obtenemos por hora para cualquiera de nuestros programas de televisión es Dynamite. De todos modos, cinco horas de programación semanal es el mínimo absoluto.

«Entonces, de alguna manera, podrías decir, ‘Sería una oportunidad muy lucrativa.’ Creo que es una conversación muy interesante sobre cuántas noches a la semana asignar a la programación. ¿Son cinco horas lo mejor? ¿Deberíamos hacer seis? Quiero hacer al menos cinco ahora. He probado la sangre y quiero más, así que fácilmente podría convencerme de hacer más de cinco horas de programación…«.

See #AEWCollision LIVE TONIGHT before it airs THIS SATURDAY on TNT!@acrisurearena | Palm Springs, CA#AEW International Title

Will Ospreay (c) vs. Kyle O’Reilly

No rest for NEW International Champ @WillOspreay as he puts the title on the line against @KORCombat! pic.twitter.com/4ErKhYFFAQ

