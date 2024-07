El 24 de julio AEW realizará una cuarta edición del especial Blood & Guts en Dynamite. Entonces, en el combate homónimo entre dos equipos dentro de una enorme jaula que envuelve dos cuadriláteros, el Team Elite (The Young Bucks, Kazuchika Okada, Jack Perry y Adam Page) se enfrentarán al Team AEW (Swerve Strickland, Mark Briscoe y tres luchadores por confirmar).

La casa Élite dio luz a este combate/show en 2021 siempre ofreciendo un brutal espectáculo pero nunca siendo protagonizado por mujeres, lo cual podría cambiar próximamente. El mismo presidente, Tony Khan, lo adelanta en su reciente visita al pódcast Battleground. No menciona posibles fechas ni nada concreto pero sí asegura que sería fantástico:

«En algún momento, sería genial tener un combate de Blood & Guts de mujeres. Creo que necesitas mucha gente involucrada en la historia y muchas personas saludables. Tenemos un gran roster que estamos construyendo, y creo que nuestro roster femenino es más fuerte que nunca ahora mismo. Estoy realmente emocionado por eso. Así que, si alguna vez llegamos al punto donde tengamos suficientes personas involucradas y la historia tenga sentido, creo que sería genial.”

#AEWAllIn Sunday, August 25th!@WembleyStadium | London, UK

LIVE on PPV!#AEW Women’s World Championship

Toni Storm (c) v. Mariah May

Protégé-turned-Enemy! @MariahMayx will challenge her former mentor, Champion ‘Timeless’ Toni Storm on the biggest stage of them all! pic.twitter.com/SEWxvIfG5D

