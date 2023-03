A finales de 2022, All Elite Wrestling dio a conocer que finalizando 2023 estarán realizando una gira en el Reino Unido. Todavía no se han confirmado fechas ni lugares pero allí estarán si el plan no cambia. A comienzos de febrero, Jeff Jarrett revelaba que en la compañía están entusiasmados: “[…] Todos estamos emocionados internamente. Conozco a la base de fans: apuesto a que en los últimos tres meses he recibido dos o tres correos electrónicos a la semana de diferentes promotores y contactos porque hay mucho alboroto, mucha emoción. Estoy súper emocionado […]“

> El próximo debut de AEW en Reino Unido

Más recientemente, en la conferencia de prensa posterior a AEW Revolution 2023, Tony Khan estuvo dando detalles de este próximo debut en el Reino Unido:

“He estado trabajando en esto del Reino Unido durante mucho tiempo. Y para ser honesto, es anterior a la llegada de Jeff [Jarrett], en lo que estoy trabajando. Pero Jeff ahora está en el equipo que está trabajando en ello. Pero es algo que he estado tratando de armar durante mucho tiempo y he progresado mucho en eso. Y definitivamente haré ese anuncio, eso es algo que definitivamente todavía planeamos hacer este año, es el debut de AEW en el Reino Unido. Y nuestro show debut será en Londres, y será algo muy especial y memorable para los fanáticos del Reino Unido.

“Realmente tengo mucho aprecio por el mercado del Reino Unido, y he viajado por todo el país, trabajando en Premier League Football y Championship Football. Y nunca he podido promocionar AEW allí, pero es algo que tengo muchas ganas de traer allí.

“Las relaciones que tenemos en Inglaterra con la televisión en realidad son anteriores a algunas de mis relaciones aquí en Estados Unidos. He tenido una muy buena relación con la gente de ITV durante varios años, y fueron algunas de las primeras personas con las que hablé sobre AEW cuando comencé a trabajar en esto hace cinco años. Entonces, tenemos una gran relación allí, y eso será algo que realmente nos beneficiará cuando llegue el momento de anunciar el debut de AEW en Londres”.

¿En qué país te gustaría que realizara eventos AEW?