Tony Khan: «Cuando Kamille regrese a AEW…»

La luchadora Kamille está desaparecida de los shows de AEW desde que fuera atacada el 30 de noviembre de 2024 en un episodio de Rampage. No ausente por completo de la lucha libre pues luchó el pasado 9 de marzo en el evento independiente ICW The 13th Annual Square Go!. Además, ha estado en primera plana por su participación en la película Queen of the Ring.

► Un regreso esperado

Se desconoce cuándo exactamente volverá a la programación All Elite pero más pronto o más tarde lo hará y Tony Khan fue preguntado por ella en el pódcast Battleground:

«Esa es una gran pregunta. No sabemos quién atacó a Kamille, y la última vez que la vimos, fue atacada. Sabemos que tuvo una ruptura en su relación de negocios con Mercedes Moné. Desde entonces, Mercedes ha prosperado y le ha ido muy bien por su cuenta. Pero a Kamille no la hemos visto desde que fue atacada, y no estamos seguros de qué fue eso ni de qué se trataba. Creo que es un pensamiento interesante, sin duda, y algo a lo que hay que estar atentos. Pero sería un gran enfrentamiento. Cuando Kamille regrese para vengarse de ese ataque, será interesante ver a quién busca y de qué se trataba todo eso«.

Kamille bien podría ser una próxima retadora al Campeonato TBS de Mercedes Moné o quizá inicie una aventura completamente distinta y la rivalidad entre ambas quede para otro momento.