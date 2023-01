Tony Khan critica a la WWE por su trato a Sting

«La estancia de Sting ha sido bastante increíble, porque para ser sincero, Sting quería volver. Y qué gran regreso. Hacía tiempo que Sting no ganaba combates. La última vez que vimos a Sting, no ganaba. Todo el tiempo en su anterior etapa como competidor lo fastidiaban de alguna manera en varios combates, para serte sincero. Debería haber sido presentado de una mejor manera, y es algo que siempre diré. Sting merece ser tratado como una de las grandes leyendas de la lucha libre, y me propuse hacer eso con él desde el comienzo».

► Tony Khan, Sting y la WWE

Las palabras de arriba las pronunció Tony Khan hablando sobre el trato de la WWE a Sting en 2021. El presidente de AEW volvió a hablar de su actual luchador en términos similares más recientemente durante una entrevista con D Magazine. Khan no entiende que la compañía McMahon no le diera más trabajo a “The Icon”.

“Definitivamente tenía mucho más que ofrecer de lo que se le pediría o se le permitiría mostrar. Saber que una compañía de lucha podría tener a alguien como Sting, o en realidad, específicamente, al mismo Sting, porque no hay nadie como Sting, bajo contrato, y él querría trabajar, y no querrían usarlo, no tiene sentido, no tiene sentido para mí. No me importa qué compañía es, a qué hora. No me importa cuántas personas tienes bajo contrato. Si Sting quiere estar activo y tienes a Sting en tu lista, ¿por qué no lo utilizarías?”.

¿Qué os parece lo que está haciendo Sting en AEW?