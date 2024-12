Dos días después de iniciarse la venta general de boletos, y menos de un mes después de iniciarse la preventa, ya sabemos que AEW All In: Texas ha hecho historia en la industria estadounidense.

Como apuntamos, con 1.25 millones de dólares recaudados, esta cita, a celebrarse el 12 de julio del 2025 desde el Globe Life Field de Arlington (Texas), ya constituye el evento ajeno a WWE de mayor taquilla sobre suelo yanqui, superando el propio récord que ostentaba Double Or Nothing 2022. Mientras, se sitúa en tercera posición como show más exitoso en toda la trayectoria de AEW, sólo por detrás de las dos primeras ediciones de All In.

Sin duda, chute de optimismo para la casa Élite en un momento donde precisamente tanto se pone el foco sobre sus problemas a la hora de llenar arenas en el mercado local, provocando que la empresa decidiera ocupar recintos de menor tamaño.

The BIGGEST #AEW event of the year will go down in TEXAS with #AEWAllInTexas at @GlobeLifeField in Arlington, TX on Saturday, July 12th, 2025!

Be a part of history – get your tickets NOW!

🎟️ https://t.co/TEJsHbDvsL pic.twitter.com/LVwfDO8s4l

— All Elite Wrestling (@AEW) December 9, 2024