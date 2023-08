Tony Khan contempla hacer un evento en el estado Azteca

AEW llevó a cabo All In 2023, que congregó a más de 81 mil aficionados en Wembley, y tuvo un total de 11 combates, incluyendo dos en la Zero Hour. Sin duda, el evento ha sido un éxito rotundo, a tal punto de que la compañía ya anunció que repetirán el próximo año en la misma localidad, específicamente el 25 de agosto de 2024.

Durante la conferencia de medios después de AEW All en Londres, Inglaterra, se le preguntó a MJF si le gustaría ver a AEW realizar un gran espectáculo en México. Allí mismo detuvo el reporte y dijo que le “encantaría tener un espectáculo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México», aunque agregó que dependerá exclusivamente de Tony Khan.

Tony Khan luego afirmó que el Estadio Azteca suena como un gran lugar para realizar un evento de lucha libre bajo las circunstancias adecuadas, y evidentemente no suena como algo descabellado teniendo en cuenta que tienen varias estrellas nacidas en México.

“Creo que dio en el clavo. Creo que es un gran lugar. Hay tantas sedes geniales que creo que es una gran idea hacer un evento en el Estadio Azteca. Probablemente sea algo a considerar. Estamos progresando mucho como empresa”.

Tras el éxito que han logrado fuera de los Estados Unidos con All In, Tony Khan no ve con malos ojos seguir con la idea expansionista de su marca. México es un buen mercado para ellos y seguramente verá la forma de cómo capitalizarlo en el futuro, teniendo en cuenta que existe una gran afición en dicho país.