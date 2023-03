Por apuntar alto que no quede, dirá Wheeler Yuta. Durante el episodio de la nueva ROH TV del pasado 16 de marzo, el Campeón Puro, tras vencer a Clark Connors, tomó el micro e imitando la característica pose de Katsuyori Shibata, dijo estar preparado para enfrentar al maestro del LA Dojo de NJPW.

Hoy, casi dos semanas después, Tony Khan hace oficial el duelo, que por supuesto, discurrirá bajo reglas puras por el título que porta Yuta por segunda vez desde que lo conquistara en Final Battle 2022 de manos de Daniel Garcia.

This Friday, 3/31#ROH Supercard of Honor PPV

Los Angeles, CA



ROH Pure Championship Match@WheelerYuta vs @K_Shibata2022



The challenge has been answered!

Legendary Katsuyori Shibata will come to #ROH in LA to challenge the BCC's Wheeler Yuta for the ROH Pure Title, THIS Friday! pic.twitter.com/fJpiUwX7Cd